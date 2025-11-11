BSH Türkiye, We Power Kariyer Programı için Başvuruları Açtı

BSH Türkiye, istihdamda cinsiyet eşitliğini destekleyen We Power kariyer programının yeni dönemi için başvuruları almaya başladığını duyurdu. Mühendislik, satış alanlarında kadınları güçlendirmeyi amaçlayan programda yer almak isteyenler 5 Aralık'a kadar başvuru yapabiliyor.

BSH Türkiye, iş dünyasında fırsat eşitliğini güçlendirmek amacıyla geliştirdiği We Power kariyer programının yeni dönem başvurularını açtı. Kadınların özellikle mühendislik ve satış alanlarında daha görünür, etkili ve cesur bir şekilde yer almasını hedefleyen programın yeni dönemi için başvurular 5 Aralık'a kadar devam edecek.

Üniversitelerin mühendislik fakültelerinde lisans, yüksek lisans veya doktora eğitimi gören kadın öğrencilere yönelik olan We Power programına seçilen öğrencilerin, Şubat 2026 itibarıyla programa başlaması planlanıyor.

Çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılığı stratejisinin merkezine alan BSH Türkiye, bu programla üretim, Ar-Ge, tedarik zinciri ve satış gibi alanlarda kadın yeteneklerin iş hayatına güçlü bir adım atmalarına olanak tanıyor. 'Teknolojinin cinsiyeti yok' anlayışını benimseyen We Power, toplumsal kalıpları kırarak genç kadınlara kendi güçlerini keşfetmeleri için bir alan yaratıyor.

Ön değerlendirmeyi geçen adaylar, şirketin profesyonelleriyle bir araya geldikleri etkinliklerde kariyer yolculuklarına dair ilham veren paylaşımlar dinleme fırsatı buluyor. Devamında gerçekleştirilen yönetici mülakatlarının ardından seçilen katılımcılar, BSH Türkiye'de Üretim, Kalite, Ar-Ge, Tedarik Zinciri, Saha Satışı ve Satış Destek gibi temel alanlarda proje öğrencisi olarak görev alıyor.

20 BİNİN ÜZERİNDE BAŞVURU, YÜZLERCE BAŞARI HİKAYESİ

Beş yıldır devam eden We Power programına bugüne kadar 20 bini aşkın kadın öğrenci başvuruda bulundu. Yüzlerce proje öğrencisi, BSH Türkiye bünyesinde profesyonel deneyim kazanarak kariyerlerine yön verdi. BSH Türkiye İnsan Kaynakları Kıdemli Direktörü Hüseyin Coşkun, konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi:

"BSH Türkiye olarak çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılığı iş stratejimizin merkezine alıyoruz. We Power programı ile mühendislik ve satış gibi kritik alanlarda kadınların iş dünyasında sağlam adımlar atmalarını sağlamak en önemli hedeflerimizden biri. We Power ile genç kadınların potansiyelini ortaya çıkarırken, geleceğin iş gücünde denge, ilham ve cesaret inşa ediyoruz."