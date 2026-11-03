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BŞEÜ öğrencileri mesleki eğitim modelleri ile iş hayatında yer alıyor

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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde (BŞEÜ) uygulanan mesleki eğitim modelleri, öğrencilere okulda öğrendiklerini iş hayatında deneyimleme fırsatı sunuyor.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde (BŞEÜ) uygulanan mesleki eğitim modelleri, öğrencilere okulda öğrendiklerini iş hayatında deneyimleme fırsatı sunuyor.

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, üniversitenin Mühendislik Fakültesi ile meslek yüksekokullarında, "7+1" ve "3+1" adlı mesleki eğitim modelleri uygulanıyor.

Bu kapsamda Mühendislik Fakültesinde eğitim gören öğrenciler, 7 dönem akademik öğrenimin ardından son yarıyıllarında anlaşmalı kuruluşlarda stajyer mühendis olarak çalışıyor.

Meslek yüksekokullarında okuyan öğrenciler ise 3 dönem teorik eğitimden sonra son yarıyıllarında, işletmelerde 16 hafta uygulamalı eğitim alıyor.

Şimdiye kadar 5 bin civarında öğrencinin yararlandığı modeller sayesinde, üniversite-sektör işbirliğinin güçlendirilmesine de katkı sağlanıyor.

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, söz konusu modellerin Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesinde önemli rol üstlendiğini belirtti.

BŞEÜ olarak öğrencileri akademik bilginin yanı sıra mesleki deneyim ve uygulama becerileriyle de donatmayı amaçladıklarını vurgulayan Kaplancıklı, şunları kaydetti:

"İşletmelerimizin ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanların yetiştirilmesini önemsiyoruz. Üniversite-sektör işbirliğini daha da geliştirerek Türkiye'nin ekonomik, sanayi ve istihdam potansiyelini desteklemeyi, eğitim, üretim ve çalışma hayatı arasındaki bağı güçlendirmeyi sürdüreceğiz."

Kaynak: AA
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