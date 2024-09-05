BŞEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı'na Yeni Atama
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı'na atanan Prof. Dr. Murat Yurdakul, görevi Prof. Dr. Kadir Sevim'den törenle devraldı. Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, geçmiş çalışmalarından dolayı Sevim'e teşekkür etti ve Yurdakul'a başarılar diledi.
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı'na atanan Prof. Dr. Murat Yurdakul, görevi Prof. Dr. Kadir Sevim'den törenle devraldı.
Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı ile Genel Sekreter Muhammet Büyük'ün de yer aldığı törende Kaplancıklı, geçmiş çalışmalarından dolayı Sevim'e teşekkür etti.
Kaplancıklı, yeni görevinde Yurdakul'a başarılar diledi.
Kadir Sevim Eğitim Güncel Rektör
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