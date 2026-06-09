Bilecik'te Yeşil Kampüs Festivali Düzenlendi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Yerleşkesi'nde, "Yeşil Kampüs Festivali" gerçekleştirildi.

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, söz konusu etkinlik, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Türkiye Çevre Ajansı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde başlatılan Sıfır Atık Projesi kapsamında düzenlendi.

Çevre farkındalık eğitimleri, atölye çalışmaları ile çeşitli yarışmalara ev sahipliği yapan organizasyon, katılımcılara hediye verilmesiyle sona erdi.