Haberler

Fransa'da Cumhuriyetçilerin 2027 seçimleri için adayı eski İçişleri Bakanı Retailleau oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fransa'nın eski İçişleri Bakanı Bruno Retailleau, Cumhuriyetçiler Partisi'nin 2027 cumhurbaşkanlığı seçimleri adayı olarak belirlendi. Parti içi oylamada yüzde 73,8 oy alarak adaylığa layık görülen Retailleau, ülkenin sosyal yönetim sistemini yeniden inşa etme taahhüdünde bulundu.

Fransa'da eski İçişleri Bakanı ve Cumhuriyetçiler Partisi (LR) lideri Bruno Retailleau'nun 2027 cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylığı kesinleşti.

Partinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, parti içi oylamada oyların yüzde 73,8'ini alan Retailleau'nun 2027 cumhurbaşkanlığı seçimleri için Cumhuriyetçiler'in adayı olarak belirlendiği duyuruldu.

Retailleau ise paylaşımında, kendisini aday gösteren partililere teşekkür etti. Fransızların açık ve güçlü bir vizyona ihtiyacı olduğunu kaydeden Retailleau, ülkenin sosyal yönetim sistemini, bu sistemden faydalananlara değil, çalışanlara öncelik vererek yeniden inşa edeceği taahhüdünde bulundu.

Retailleau, François Bayrou ve Sebastien Lecornu hükümetlerinde içişleri bakanı olarak görev yapmıştı.

Fransa'da Ekim 2025'te Başbakan Sebastien Lecornu'nun hükümeti kurduktan 24 saat sonra istifasını sunduğu hükümet krizinde, Retailleau'nun bu istifadan sorumlu olduğu iddia edilmişti. Retailleau, daha sonra kurulan kabinede yer almamıştı.

Fransa'nın son dönemlerde ilişkilerinin gergin seyrettiği Cezayir'e karşı sert ve eleştirel tutumuyla bilinen Retailleau başörtüsünün Fransız eğitim kurumlarında yasaklanması gerektiğini savunan söylemleri ile de öne çıkıyor.

Ülkede 2027'de yapılacak seçimlerde iki dönem üst üste görev yapan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yeniden aday olamayacak.

Kaynak: AA / Şeyma Yiğit
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

