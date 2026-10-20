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Brüksel İstinaf Mahkemesi aşırı sağcı sanığın cezasını 37 aya çıkardı

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Brüksel İstinaf Mahkemesi, 2025'te 3 yıl hapis cezası alan 21 yaşındaki aşırı sağcı sanığın cezasını terör saldırısını kışkırtmak ve planlamaktan suçlu bularak 37 aya çıkardı. Sanık, camiyi ateşe vermek ve kitlesel silahlı saldırı düzenlemek istediğini belirtmişti.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de İstinaf Mahkemesi, camiyi ateşe vermek ve kitlesel silahlı saldırı düzenlemek istediğini belirten aşırı sağcı sanığın hapis cezasının 37 aya çıkarılmasına hükmetti.

Yerel medyadaki haberlere göre, 2025'te 3 yıl (36 ay) hapis cezasına çarptırılan 21 yaşındaki aşırı sağcı sanık bu karara itiraz etti.

Brüksel İstinaf Mahkemesi, camiyi ateşe vermek ve kitlesel silahlı saldırı düzenlemek istediğini belirten sanığı terör saldırısını kışkırtmak ve planlamaktan suçlu bularak, hapis cezasının 1 ay daha uzatılmasına hükmetti. Böylece sanığın cezası 37 aya çıkarıldı.

Mayıs 2022'de Belçika istihbaratı tarafından takip edilmeye başlanan şüphelinin, İslam karşıtı ve ırkçı terör saldırılarıyla bilinen Anders Breivik, Brenton Tarrant ve Dylann Roof'u "kahraman" olarak değerlendirdiği ortaya çıkmıştı.

Sanık, soruşturma kapsamında silah almak için gizli görev yapan polisle irtibat kurması ve başka kişilerle işbirliği yapma isteğini dile getirmesi üzerine şubat 2023'te gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA
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