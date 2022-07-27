Brüksel havalimanında yoğunluk Brüksel havalimanında yoğunlukYolcuların havalimanına girşi Gelen yolcuların çıkışı Havalimanında yolcuların bekleyişi ve genel görüntü Uçakların kalkışı Brüksel havalimanında yaz dönemi nedeniyle yoğunluk yaşanıyor. Brüksel havalimanında yoğunluk Yolcuların havalimanına girşi Gelen yolcuların çıkışı Havalimanında yolcuların bekleyişi ve genel görüntü Uçakların kalkışı Brüksel havalimanında yaz dönemi nedeniyle yoğunluk yaşanıyor. Alman hava yolu şirketi Lufthansa çalışanlarının grevi nedeniyle Brüksel'den Almanya'ya seferler yapılmıyor. Güncel AA / Dursun Aydemir Brüksel Güncel Haberler

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