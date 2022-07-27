Brüksel havalimanında yoğunluk
Brüksel havalimanında yoğunlukYolcuların havalimanına girşi Gelen yolcuların çıkışı Havalimanında yolcuların bekleyişi ve genel görüntü Uçakların kalkışı Brüksel havalimanında yaz dönemi nedeniyle yoğunluk yaşanıyor.
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Brüksel havalimanında yoğunluk
Yolcuların havalimanına girşi
Gelen yolcuların çıkışı
Havalimanında yolcuların bekleyişi ve genel görüntü
Uçakların kalkışı Brüksel havalimanında yaz dönemi nedeniyle yoğunluk yaşanıyor. Alman hava yolu şirketi Lufthansa çalışanlarının grevi nedeniyle Brüksel'den Almanya'ya seferler yapılmıyor.
AA / Dursun Aydemir - Güncel