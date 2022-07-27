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Brüksel havalimanında yoğunluk

Brüksel havalimanında yoğunlukYolcuların havalimanına girşi Gelen yolcuların çıkışı Havalimanında yolcuların bekleyişi ve genel görüntü Uçakların kalkışı Brüksel havalimanında yaz dönemi nedeniyle yoğunluk yaşanıyor.

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Brüksel havalimanında yoğunluk

Yolcuların havalimanına girşi

Gelen yolcuların çıkışı

Havalimanında yolcuların bekleyişi ve genel görüntü

Uçakların kalkışı Brüksel havalimanında yaz dönemi nedeniyle yoğunluk yaşanıyor. Alman hava yolu şirketi Lufthansa çalışanlarının grevi nedeniyle Brüksel'den Almanya'ya seferler yapılmıyor.

AA / Dursun Aydemir - Güncel

Brüksel Güncel Haberler

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