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Brüksel Havalimanı'nda dron ihbarı nedeniyle hava trafiği kısa süreli aksadı

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Brüksel Havalimanı'nda dron ihbarı sebebiyle hava trafiğinde kısa süreli aksama yaşandı.

Brüksel Havalimanı'nda dron ihbarı sebebiyle hava trafiğinde kısa süreli aksama yaşandı.

Belçika'nın resmi haber ajansı Belga'ya göre dün akşam dron ihbarının ardından güvenlik gerekçesiyle 21.45-22.10 saatlerinde uçakların Brüksel Havalimanı'na inişine izin verilmedi.

Kontrollerde herhangi bir dron tespit edilmemesi üzerine hava sahası yeniden açıldı.

Aksaklık nedeniyle 3 uçak başka havalimanlarına yönlendirildi. Uçaklardan ikisi Ostend, diğeri de Liege Havalimanı'na iniş yaptı, daha sonra Zaventem'e dönmelerinin planlandığı bildirildi.

Diğer uçuşlarda önemli bir gecikme yaşanmadığı belirtildi.

Brüksel Havalimanı daha önce de dron ihbarları nedeniyle kapatılmıştı

Belçika'da özellikle Kasım 2025'te havalimanları ve askeri tesisler çevresinde art arda görülen tanımlanamayan dronlar ciddi güvenlik tartışmalarına yol açmıştı.

Brüksel Havalimanı'ndaki hava trafiği 4 Kasım 2025'te dron tespit edilmesi üzerine iki kez durdurulmuş, 90'dan fazla uçuş iptal edilmiş veya daha sonraki saatlerde etkilenmiş, yüzlerce yolcu havalimanında mahsur kalmıştı.

Aynı ay içinde Brüksel Havalimanı'nda birkaç kez daha dron ihbarı nedeniyle hava trafiğine ara verilmiş, Liege Havalimanı ile Kleine-Brogel, Schaffen ve Florennes askeri üsleri çevresinde de benzer gözlemler yapılmıştı.

Olayların ardından Belçika Ulusal Güvenlik Konseyi toplanmış, hükümet dronların tespiti ve etkisiz hale getirilmesine yönelik kapasitenin güçlendirilmesini gündemine almıştı. Almanya, Fransa ve İngiltere de Belçika'ya anti-dron kapasitesi konusunda destek sağlamıştı.

Belçika hükümeti, Haziran 2026'da kritik altyapı işletmecilerinin de belirli şartlar altında dronlara karşı sinyal bozucu sistemler kullanabilmesinin önünü açan düzenlemeyi onaylamıştı.

Kaynak: AA
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