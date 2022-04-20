Brüksel'deki çiçek sergisi ziyarete açıldı

Grand Bigard Kalesine gelen ziyaretçiler

"Floralia Brusssels" Parkı

Çiçeklerden detaylar

Ziyaretçilerin parkı dolaşması (Drone)

Belçika'nın başkenti Brüksel yakınlarındaki Grand Bigard kalesinde sergilenen ve 2 Mayıs'a kadar açık kalacak olan 19. uluslararası çiçek sergisi ziyarete açıldı. 14 hektarlık "Floralia Brusssels" parkta, yaklaşık 400 çeşit lale, sümbül, nergis ile bir milyondan fazla çiçek sergileniyor.