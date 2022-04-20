Brüksel'deki çiçek sergisi ziyarete açıldı
AA - Dursun Aydemir - Güncel
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Grand Bigard Kalesine gelen ziyaretçiler "Floralia Brusssels" Parkı Çiçeklerden detaylar Ziyaretçilerin parkı dolaşması (Drone) Belçika'nın başkenti Brüksel yakınlarındaki Grand Bigard kalesinde sergilenen ve 2 Mayıs'a kadar açık kalacak olan 19. uluslararası çiçek sergisi ziyarete açıldı.
Grand Bigard Kalesine gelen ziyaretçiler
"Floralia Brusssels" Parkı
Çiçeklerden detaylar
Ziyaretçilerin parkı dolaşması (Drone)
Belçika'nın başkenti Brüksel yakınlarındaki Grand Bigard kalesinde sergilenen ve 2 Mayıs'a kadar açık kalacak olan 19. uluslararası çiçek sergisi ziyarete açıldı. 14 hektarlık "Floralia Brusssels" parkta, yaklaşık 400 çeşit lale, sümbül, nergis ile bir milyondan fazla çiçek sergileniyor.
AA / Dursun Aydemir - Güncel