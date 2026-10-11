Brüksel'de yüzlerce kişi, Gazze soykırımının 3. yılında İsrail Büyükelçiliğine yürüdü

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Belçika'nın başkenti Brüksel'de yüzlerce kişi, Gazze'deki soykırımın üçüncü yılında İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlileri anmak ve İsrail'e yönelik siyasi tedbirler alınması için gösteri düzenledi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının üçüncü yılı dolayısıyla Brüksel'deki Midi Tren İstasyonu önünde toplanan göstericiler, İsrail'in Brüksel Büyükelçiliğine yürüdü.

"Eylemsizlik ve sessizlik soykırımla suç ortaklığıdır", "Gazze'deki ablukayı kır ve soykırımı sona erdir", "Kanlı Avrupa" yazılı dövizler taşıyan göstericiler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ve Filistin topraklarındaki işgalinin sona erdirilmesi çağrısı yaptı.

İsrail'e silah ticareti ve sevkiyatının tamamen durdurulmasını, askeri, ekonomik ve akademik anlaşmaların sonlandırılmasını talep eden göstericiler, Filistin halkının kendi kaderini tayin etmesi ve geri dönüş haklarına saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Belçika hükümetini İsrail'e yönelik daha somut adımlar atmaya çağıran göstericiler, Belçika'da yaşayan Filistinlilerin Gazze'deki aileleriyle birleşme taleplerini de dile getirdi.

Brüksel daha önce de on binlerce kişinin katıldığı Filistin'e destek gösterilerine sahne olmuştu.

Kaynak: AA