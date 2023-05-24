Brüksel'de Yeşil Sol Parti'nin dünkü saldırısı sonrası Cumhurbaşkanı Seçimi için oy verme işlemi sürüyor

Brüksel'de Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur oylamaları sürerken, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti) sandık müşahitlerinin ve onlarla hareket eden grubun dünkü saldırısının ardından Expo alanında kurulan sandıklarda oy verme işlemi devam ediyor.

Brüksel'de Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur oylamaları sürerken, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi ( Yeşil Sol Parti ) sandık müşahitlerinin ve onlarla hareket eden grubun dünkü saldırısının ardından Expo alanında kurulan sandıklarda oy verme işlemi devam ediyor.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı olanlar, Brüksel'de yerel saatle 22.00'ye kadar sandığa giderek oylarını kullanabilecek.

Brüksel Başkonsolosu Umut Deniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün akşam oy verme süresinin sonuna yaklaşıldığı sırada sandık başında yaşananların ardından bugün yerel saatle 08.00'den itibaren oy verme işleminin sürdüğünü belirtti.

İkinci tur oylamasının son günü olan Cumhurbaşkanı Seçimi'ne geride kalan 4 gün boyunca vatandaşların çok fazla ilgi gösterdiğini aktaran Deniz, şunları söyledi:

"Belçika'daki Türk vatandaşlarının oy kullanmasının kendileri için büyük bir imkan olduğu kadar kendilerini doğru biçimde ifade etme yolu olduğunu düşünüyorum. Brüksel'deki Expo alanında bugün yerel saatle 22.00'ye kadar devam edecek. Şimdiye kadar oy kullanma şansı bulamamış bütün vatandaşlarımızı demokratik haklarını kullanmaya bekliyoruz. Burada kendilerini güler yüzle karşılayacağımızdan ve en iyi şekilde oy verebileceklerinden emin olabilirler."

Dün yerel saatle 21.00 sularında Yeşil Sol Parti sandık müşahitleri ve onlarla hareket eden grup, Cumhur İttifakı'nın müşahitlerine sözlü sataşmalarının ardından fiziki saldırıya geçmişti. Demir çubuklar ve sandalyelerle yapılan saldırıda yaralananlar olmuştu.