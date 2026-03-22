Belçika'da 2016'daki terör saldırılarında hayatını kaybedenler anıldı

Belçika'da 22 Mart 2016'da meydana gelen terör saldırılarında hayatını kaybedenler anıldı.

Saldırıların meydana geldiği başkent Brüksel'deki Maalbeek Metro İstasyonu ve Brüksel Havalimanı ile AB kurumlarının bulunduğu Schuman Meydanı'nda olaylarda hayatını kaybedenler için inşa edilen anıtta törenler düzenlendi.

Brüksel Havalimanı'ndaki törene, Belçika Kralı Philippe, Kraliçe Mathilde, Belçika Başbakanı Bart de Wever, Belçika Savunma Bakanı Theo Francken ve saldırılarda hayatını kaybedenlerin yakınları katıldı.

Schuman Meydanı'ndaki törende de Kral Philippe, Kraliçe Mathilde, Başbakan de Wever ve Bakan Francken'in yanı sıra Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola, Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Barış Tantekin ve yabancı misyon şefleri hazır bulundu.

Yerel medyadaki haberlere göre, Kral Philippe, burada yaptığı konuşmada, Belçika'nın saldırılarda hayatını kaybedenleri unutmayacağını vurgulayarak, yetkililerin hayatını kaybedenlerin aileleri için ellerinden gelen en iyi şekilde yardımcı olmada kararlı olduğunu kaydetti.

Philippe, teröristlerin başarısız olduğuna işaret ederek, "Bizi ayırması gereken şey, bizi daha da yakınlaştırdı." değerlendirmesinde bulundu.

De Wever, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, teröristlerin kendilerini "bölmeye ve korkuyla etkisiz hale getirmeye" çalıştığını belirterek, "Bugün düşüncelerim tüm kurbanlarla, onların sevdikleriyle ve hayatı terörden yara almış herkesle birlikte." ifadesini kullandı.

Saldırılardan 10 yıl sonra insanların birbirlerine destek olmaya devam ettiğini kaydeden de Wever, "Yaşam tarzımızı korumak için her gün hazır bekleyen sayısız acil durum ve güvenlik görevlisinin yorulmak bilmeyen özverisiyle cesaretine derinden minnettarım." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa da X hesabından yaptığı açıklamada, terör ve şiddete asla boyun eğmeyeceklerine dikkati çekerek, "Güvenliğimize ve yaşam tarzımıza yönelik tüm tehditler karşısında uyanık olmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Törenden sonra Schuman Meydanı'ndaki anıta çiçek bırakıldı.

Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliğinin mesajı

Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliğinin X hesabından yapılan paylaşımda, "menfur ve insanlık dışı saldırılarda" hayatını kaybedenler anılarak hayatını kaybedenlerin aileleri, yakınları ve müttefik Belçika'ya başsağlığı dilekleri yinelendi.

Terörün her türüne karşı mücadelede uluslararası toplum ve müttefiklerle işbirliği ve dayanışmanın kararlılıkla sürdürüleceği vurgulanan açıklamada, "Tüm dost ve ortaklarımızın ülkemizin terör örgütleriyle mücadelesinde aynı ilkeli tutumu sergileyeceklerine inanıyoruz." denildi.

Brüksel Havalimanı ve şehir merkezindeki Maalbeek Metro İstasyonu'nda 22 Mart 2016'da düzenlenen bombalı terör saldırılarında 32 kişi hayatını kaybetmiş, 340 kişi yaralanmıştı. Saldırının sorumluluğunu terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.