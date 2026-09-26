Brüksel'de Gazze için açlık grevi yapan 5 Filistinliden ikisi hastaneye kaldırıldı

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Belçika'nın başkenti Brüksel'de, Gazze'de mahsur kalan ailelerinin tahliyesini isteyen 5 Filistinlinin açlık grevi sürerken aralarından ikisinin hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Brüksel'in merkezinde sığınmacılar, evsizler ve yoksullara yönelik sosyal sorumluluk projelerine ev sahipliği yapmasıyla bilinen Beguinage Kilisesi'nde bir kez daha Gazze için açlık grevi yapılıyor.

Açlık grevindeki 5 kişi, eş ve çocuklarının Gazze'den tahliyesini istiyor.

Aile üyeleri, geçen yıl Belçika tarafından aile birleşimi vizesi verilmesine rağmen Gazze'deki sınırların kapalı olması nedeniyle bölgeden ayrılamıyor.

Ulusal basın kuruluşu Bruzz'un haberine göre, açlık grevi yapan Gazzelilerden İsmail Najar, iki arkadaşının iki gün arayla hastaneye kaldırıldığını ve sağlık durumlarının istikrarsız seyrettiğini söyledi.

Najar, açlık grevine katılanların çok yorgun olduklarını ancak eylemi sonlandırmayı düşünmediklerini dile getirdi.

Eylemciler, Belçika hükümetinden en azından çocuklarının Mısır veya Ürdün gibi güvenli bir yere tahliye edilmesini talep ediyor.

Eyleme ev sahipliği yapan kilisenin papazı Daniel Alliet, diğer ülkelerin tahliye gerçekleştirebildiğini belirterek Belçika'nın neden aynı adımı atmadığını sorguladığını belirtti.

82 yaşındaki Alliet daha önceki açlık grevi sırasında AA muhabirine yaptığı açıklamada "Gazze'de olanlar gerçekten insanlık dışı. Gazze'de olanlar yıllardır sürüyor. Orada tüm uluslararası hukuk ortadan kalktı. Hastaneler tamamen bombalandı. Açlığın en fazla olduğu ülke Filistin. Her Filistinli açlıktan, ölme tehlikesiyle karşı karşıya." ifadelerini kullanmıştı.

Gazze'de Belçika vizesi bulunan yaklaşık 1500 kişinin olduğu biliniyor.

Belçika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Laurens Soenen AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze'den ayrılışın mevcut koşullarda yalnızca üçüncü ülkelerin düzenlediği tahliyeler veya Dünya Sağlık Örgütü ile yürütülen tıbbi tahliye operasyonları yoluyla mümkün olduğunu belirtmiş, alternatif seçeneklerin ilgili ortak ve makamlarla değerlendirildiğini kaydetmişti.

Kaynak: AA