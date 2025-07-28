Brüksel'de Filistin Destekçileri Gazze'deki Açlık Krizini Protesto Etti

Brüksel'de Filistin Destekçileri Gazze'deki Açlık Krizini Protesto Etti
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Belçika'nın Brüksel kentinde, Mısır Büyükelçiliği önünde bir araya gelen Filistin destekçileri, İsrail'in Gazze'de uyguladığı açlık ve kıtlık politikasını protesto etti. Göstericiler, acil insani yardıma erişim çağrısında bulundu.

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Mısır Büyükelçiliği'nin önünde toplanan Filistin destekçileri, İsrail'in açlık ve kıtlığı dayattığı Gazze'deki insani krize dikkati çekmek için protesto düzenledi.

Filistin destekçileri, Mısır'ın Brüksel Büyükelçiliği'nin önünde polisin yoğun güvenlik önlemleri altında bir araya geldi.

Gazze Şeridi'nde yaşanan açlık krizini protesto etmek için ellerindeki kaşıklarla, tencerelere ve tavalara vuran göstericiler, Gazze'de açlıktan ölen sivillere dikkati çekti.

Göstericiler, İsrail'in Gazze'de dayattığı açlık ve ablukanın yanı sıra sivillere yönelik devam eden saldırılarına da tepki gösterdi.

Ellerinde Filistin bayrakları ve kefiyesi tutan göstericiler, "Refah Sınır Kapısı'nı açın", "Filistin'e özgürlük", "Soykırımı durdurun", "Gazze'ye özgürlük" yazılı dövizler taşıdı.

Belçika hükümetinin İsrail'e verdiği askeri desteğe de tepki gösteren göstericiler, İsrail'e silah ihracatının derhal durdurulması ve Gazze'de acil insani yardıma erişimin sağlanması çağrısında bulundu.

İsrail'in açlığa mahkum ettiği Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 1'i çocuk 14 Filistinlinin daha açlıktan hayatını kaybettiği, açlık nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 88'i çocuk 147 kişiye çıktığı açıklanmıştı.

Kaynak: AA / Dursun Aydemir - Güncel
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