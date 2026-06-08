Brüksel'de eğitimde tasarruf önlemlerine yönelik yeni protesto düzenlendi

Belçika'nın başkenti Brüksel'de göstericiler, Fransızca eğitim veren okullarda planlanan tasarruf tedbirlerinin bölge parlamentosunca onaylanması ve polisin geçen haftaki gösterilerde "sert müdahalede" bulunması gerekçesiyle yeni protesto düzenledi.

Polisin 4 Haziran'da başlayıp birkaç gün süren protestolarda sert müdahalelerde bulunduğunu savunan göstericiler, Brüksel'in farklı noktalarında bir araya geldi.

Ulusal medyadaki haberlere göre, tasarruf tedbirlerine karşı oluşturulan "Mars Attacks", "Parents Attacks", "Students Attacks" ve "Ecoles en lutte" isimli organizasyonlar, polisin geçen haftaki protestolara sert müdahalede bulunduğu haberlerinin ardından yeni bir gösteri çağrısında bulundu.

Polis bugünkü gösteriye yaklaşık 2 bin 500 kişinin katıldığını bildirdi.

Brüksel Merkez Tren İstasyonu yakınlarında bir araya gelen protestocular, bisiklet ve skuterleri ateşe verdi.

Göstericiler, tasarruf tedbirlerinin Valonya-Brüksel Federasyonu (FWB) Parlamentosu tarafından onaylanmasını da protesto ederken polis bu sefer herhangi bir müdahalede bulunmadı.

Fransızca eğitimdeki tasarruf tedbirlerine karşı 5 Haziran'da düzenlenen protestolarda öğrenciler ile polis arasında gerginlik yaşanırken, güvenlik güçleri bazı göstericileri gözaltına almıştı.

Tasarruf paketi

FWB Parlamentosu, 4 Haziran'da bütçe açığını azaltmayı amaçlayan tasarruf paketini onaylamıştı.

Pakette, lise öğretmenlerinin ders saatlerinin yüzde 10 artırılması, kadrolu öğretmenlere yönelik hastalık izni kurallarının sıkılaştırılması ve yükseköğretimde öğrenim ücretlerinin artırılması gibi düzenlemeler yer alıyor.

Öğretmen sendikaları ve öğrenci örgütleri ise söz konusu önlemlerin eğitim kalitesini olumsuz etkileyeceğini savunuyor.