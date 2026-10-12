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Brüksel'de eğitim protestosunda arbede çıktı, 9'u 18 yaş altı 10 gösterici tutuklandı

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Brüksel'de Fransızca eğitimdeki bütçe kesintileri ve reformlara karşı protesto düzenleyen öğrencilerle polis arasında arbede çıktı, 9'u 18 yaşından küçük 10 gösterici tutuklandı. Kamu çalışanlarının grevi ve öğrenci protestoları nedeniyle toplu taşımada aksamalar yaşandı.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de Fransızca eğitimdeki bütçe kesintileri ve reformlara karşı protesto düzenleyen öğrencilerle polis arasında arbede çıktı, 9'u 18 yaşından küçük 10 gösterici tutuklandı.

Yerel medyadaki haberlere göre, yüzlerce gösterici, Fransızca konuşulan Valon- Brüksel Federasyonu hükümetinin eğitim alanındaki bütçe kesintileri ve reformlarını protesto etmek amacıyla Brüksel'deki Midi Tren İstasyonu önünde bir araya geldi.

Bazı göstericiler, slogan atıp taş ve havai fişeklerle kamusal alanlara zarar verirken, polisle göstericiler arasında arbede yaşandı.

Polis, göstericileri dağıtmak için tazyikli suyla müdahale etti ve 9'u 18 yaşından küçük 10 göstericinin tutuklandığını, bazılarının da gözaltına alındığını bildirdi.

Diğer yandan, Brüksel Özgür Üniversitesi (ULB) öğrencileri de yükseköğrenimde artan ücretleri protesto etmek amacıyla üniversite kampüsünde protesto düzenledi.

Ulaşım aksadı

Öte yandan Brüksel'de öğrenci protestolarının, sosyalist kamu hizmetleri sendikası ACOD-CGSP çağrısıyla kamu çalışanlarının yaptığı grevle aynı güne denk gelmesiyle ulaşımda önemli aksamalar oldu.

Brüksel toplu taşıma işletmesi STIB, Anderlecht ilçesindeki Clemenceau metro istasyonunun geçici olarak hizmete kapatıldığını, Midi tren istasyonu çevresinden geçen çeşitli otobüs hatlarında da güzergah değişiklikleri ve aksamalar yaşandığını açıkladı.

Kaynak: AA
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