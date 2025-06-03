Brüksel'de "Dünya Kahvaltı Günü" kapsamında geleneksel Türk kahvaltısı tanıtıldı

Brüksel'de 'Dünya Kahvaltı Günü' kapsamında geleneksel Türk kahvaltısı tanıtıldı
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Belçika'nın başkenti Brüksel'de, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı'nın ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte, geleneksel Türk kahvaltısı tanıtıldı.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı'nın ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte, geleneksel Türk kahvaltısı tanıtıldı.

"Dünya Kahvaltı Günü" kapsamında Türkiye'nin AB Daimi Temsilcilik konutunda düzenlenen etkinliğe, Brüksel'de görev yapan basın mensupları katıldı.

Kaymakcı'nın ev sahipliğindeki etkinlikte, davetliler, Türkiye'nin farklı bölgelerine özgü ürünlerle hazırlanan Türk kahvaltısından çeşitli lezzetleri tatma fırsatı buldu.

Türk kahvaltısının dünyanın en iyi ve en sağlıklı kahvaltılarından biri olarak kabul edildiğini belirten Kaymakcı, bölgesel ve küresel gelişmeler karşısında Türkiye-AB ilişkilerinin geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kaynak: AA / İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu - Güncel
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