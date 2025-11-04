Haberler

Brüksel'de Avrupa Genişleme Zirvesi Düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ukrayna, Moldova ve Balkan ülkelerinin katılımıyla Euronews'un ev sahipliğinde Brüksel'de düzenlenen Avrupa Genişleme Zirvesi'nde, AB üyelik süreçleri ve bölgesel iş birlikleri hakkında önemli görüşmeler yapıldı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ülkesinin tam AB üyeliği hedefinden bahsederken, Moldova Cumhurbaşkanı Sandu 2030 yılında AB üyesi olma hedefini vurguladı.

Ukrayna, Moldova ve Balkan ülkelerinin katılımıyla Avrupalı yayın kuruluşu Euronews'un ev sahipliğinde Brüksel'de "Avrupa Genişleme Zirvesi" düzenlendi.

Brüksel'de Euronews'un ev sahipliğinde düzenlenen "Avrupa Genişleme Zirvesi"ne, Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos, Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Karadağ Dış ve Avrupa İşlerinden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Filip Ivanovic ve Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekilleri katıldı.

Zirveye video konferans yoluyla katılan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD'nin ülkesine uzun menzilli Tomahawk füzeleri gönderme yönündeki beklentilerine işaret ederek, bunun Rusya üzerinde belirleyici bir baskı oluşturacağını söyledi.

Savaşta olmasına rağmen Ukrayna'nın Avrupa'nın en geniş yolsuzlukla mücadele altyapısını kurduğunu belirten Zelenskiy, "Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz." dedi.

Zelenskiy, Macaristan Başbakanı Victor Orban'ın Ukrayna'nın AB üyeliğine karşı çıkmasını eleştirerek, bunun sadece Rusya'nın çıkarına bir adım olduğunu aktardı.

AB üyelik sürecine ilişkin Zelenskiy, "AB üyeliği söz konusu olduğunda bu tam üyelik olmalı. Benzer değerlere sahip olunması önemli. Bence AB'nin yarı veya kısmi üyesi olamazsınız." diye konuştu.

"Karadağ'ın AB'nin 28'inci üyesi olacağına inanıyorum"

Moldova Cumhurbaşkanı Sandu da ülkesini 2030'da AB'nin bir parçası olarak gördüğünü söyledi.

Sandu, Rusya'nın ülkedeki propagandasına ilişkin "AB için oy verirseniz, bugüne kadar Ukrayna'da yaşananlar sizin de başınıza gelir." ifadesini kullandı.

AB Konseyi Başkanı Costa ise AB'ye aday ülkelerden Ukrayna, Moldova ve Batı Balkanlar'ın 2025'te somut ilerleme kaydettiklerini dile getirdi.

Costa, "En büyük ilerlemeyi Karadağ kaydetti. Aynı kararlılık ve yoğunlukta çalışmaya devam ederlerse müzakereleri 2026'da tamamlama hedefleri inandırıcı. Karadağ'ın AB'nin 28'inci üyesi olacağına inanıyorum." dedi.

Ukrayna ve Moldova'nın adaylık sürecinde etkileyici bir ilerleme gösterdiğini aktaran Costa, Arnavutluk'un büyük bir emek harcadığını, benzer bir emeği Bosna Hersek ve Sırbistan'da da beklediklerini söyledi.

Costa, Kosova'nın ise tüm gelişmelerden olumlu bir sinyal alması gerektiğine işaret ederek, AB'nin ülkelere üyelik yolunda yardımcı olmaya devam edeceğini belirtti.

Kaynak: AA / Lejla Biogradlija - Güncel
Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin iddianame tamamlandı! İşte istenen cezalar

İşte Ferdi Zeyrek'in can verdiği faciada istenen cezalar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arda Güler takım arkadaşını sildi: Onunla oynamak istemiyorum

Takım arkadaşını sildi: Onunla oynamak istemiyorum
Bakan Şimşek: Bazı fonlar üzerinden manipülasyonlar yapıldığını biliyoruz

Bakan Şimşek yeni gündemin fitilini ateşledi: Her şeyin farkındayız
Selçuk İnan'ın büyük hedefi Galatasaray

Bu sözleri Galatasaraylıları kızdıracak
Naci Görür'den gece gündüz sallanan şehrimiz için uykuları kaçıracak uyarı

Gece gündüz sallanan şehrimiz için uykuları kaçıracak uyarı
Arda Güler takım arkadaşını sildi: Onunla oynamak istemiyorum

Takım arkadaşını sildi: Onunla oynamak istemiyorum
MHP lideri Bahçeli: Demirtaş'ın tahliyesi hayırlı olur

Bahçeli'den tahliyesi konuşulan Demirtaş'la ilgili ezber bozan sözler
Trabzonspor'a Stefan Savic'ten kötü haber

Taraftarlar şokta: Milli ara sonrasına kadar forma giyemeyecek
John Heitinga, Osimhen'i dünyaca ünlü iki eski golcüyle kıyasladı

Osimhen'i karşılaştırdığı iki dünyaca ünlü golcünün isimleri bomba
Kenan İmirzalıoğlu'nun yatırım haritası genişliyor! Gözünü diktiği yeni il belli oldu

Gizli servet planı ortaya çıktı! Gözünü diktiği yeni il belli oldu
Kına gecesine kaydedilen görüntüye bakın! 'Bu evlilik yürümez' yorumları yapılıyor

Görüntü kına gecesinden! "Bu evlilik yürümez" yorumları yapılıyor
İdmanı tamamlayamadı! Yunus Akgün'ün sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu

İdmanı tamamlayamadı! Yıldız oyuncu en az 3 hafta yok
Ronaldo'nun ailesi Türkiye'ye geldi

Ronaldo'nun ailesi Türkiye'de
Beğeni yağıyor! Sahaya bayrak dikmeye giden futbolcusuna engel oldu

Sahalarda görmek istediğimiz hareketler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.