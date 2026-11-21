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Belçika'nın Brüksel Başkent Bölgesi hükümeti, ekosistemlere büyük çaplı zarar verilmesini ifade eden "ekokırım" suçunun bölgesel mevzuata dahil edilmesini ve ağır çevre suçlarına yönelik cezaların artırılmasını öngören düzenlemeyi onayladı.

Belçika'nın resmi haber ajansı Belga'nın haberine göre, Brüksel Başkent Bölgesi Çevreden Sorumlu Devlet Sekreteri Ans Persoons, bölge hükümetinin ağır çevre suçlarına yönelik yaptırımları artırmayı amaçlayan kararname taslağını 19 Kasım'da kabul ettiğini duyurdu.

Düzenlemeyle ekosistemlerin ve doğal çevrenin büyük ölçekli, ciddi, uzun süreli veya geri döndürülemez biçimde zarar görmesi ya da yok edilmesi anlamına gelen "ekokırım" suçunun bölgesel ceza mevzuatına dahil edilmesi öngörülüyor.

Bu kapsamda, çevreye önemli ölçüde zarar veren ve doğa üzerinde kalıcı sonuçlar doğuran suçlara daha ağır yaptırımlar uygulanması hedefleniyor.

Önemli sulak alanların kurutulması veya yok edilmesi, yer altı sularının ya da akarsuların uzun süre kirletilmesi, zehirli maddelerin geniş çaplı salımı nedeniyle toprak veya su kaynaklarının kullanılamaz hale gelmesi ve tehlikeli atıkların ciddi kirliliğe yol açacak şekilde toplu olarak dökülmesi bu tür suçlara giriyor.

Düzenlemenin Avrupa Birliği'nin (AB) çevre suçlarına ilişkin direktifinin bölgesel mevzuata aktarılmasını amaçladığı belirtildi.

Bu doğrultuda, çevre suçlarının denetlenmesi, önlenmesi, tespit edilmesi, cezalandırılması ve çevresel sorumluluğa ilişkin 25 Mart 1999 tarihli mevzuatta değişiklik yapılması planlanıyor.

Taslağın yürürlüğe girebilmesi için Brüksel Parlamentosu tarafından da onaylanması gerekiyor.

Belçika'da ekokırım suçu

Belçika'da 2024'te kabul edilen yeni federal ceza kanunu, Eylül 2026'da yürürlüğe girmişti.

Yeni kanunda "ekokırım", çevreye ciddi, geniş çaplı ve uzun süreli zarar veren yasa dışı bir eylemin veya ihmalin, yol açacağı zarar bilinerek kasıtlı şekilde gerçekleştirilmesi olarak tanımlanmıştı.

Böylece çevreye ağır zarar verilmesi, federal düzeyde de ceza gerektiren suçlar arasına alınmıştı.

Kaynak: AA