Haberler

Çin Savunma Bakanlığı: Brıcs Ortak Deniz Tatbikatı Güney Afrika'da Yapılacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin, Rusya ve Güney Afrika'nın katıldığı 'Barış İradesi 2026' tatbikatı, deniz güvenliğini artırmayı ve askeri işbirliğini derinleştirmeyi hedefliyor.

BEİJİNG, 10 Ocak (Xinhua) -- Çin, Rusya ve Güney Afrika da dahil olmak üzere BRICS üyelerinin katılımıyla ortak deniz tatbikatı düzenlenecek.

Çin Savunma Bakanlığı'ndan cuma günü yapılan açıklamaya göre "Barış İradesi 2026" kod adlı tatbikat, ocak ayının başlarıyla ortası arasında Güney Afrika'nın Simon's Town Limanı açıklarında ve hava sahasında gerçekleştirilecek.

"Önemli deniz yollarının ve ekonomik denizcilik faaliyetlerinin güvenliğini sağlamak için ortak eylemler" temalı tatbikatta, katılımcılar terörle mücadele, kurtarma ve deniz saldırılarına karşı operasyonlar ve mesleki değişimler ve gemi turları gibi faaliyetler gerçekleştirecek.

Tatbikat, katılımcı ülkeler arasında askeri değişim ve işbirliğini derinleştirmeyi ve denizcilik tehditleriyle mücadele konusunda ortak yeteneklerini geliştirmeyi amaçlıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
İstanbul için saatler kaldı! Valilikten peş peşe uyarı yapılıyor

İstanbul için saatler kaldı! Valilikten peş peşe uyarı yapılıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD merkezli X'ten dikkat çeken hamle! İran bayrağını değiştirdi

ABD merkezli X'ten İran'ı kızdıracak hamle
Can Yaman bu yüzden gözaltına alınmış! İşte üzerinden çıkanlar

Can Yaman bu yüzden gözaltına alınmış! İşte üzerinden çıkanlar
CHP'liler Meclis'te 'Emekli' nöbetinde! Özel'den destek geldi

Milletvekilleri Meclis'te nöbette! Tek bir istekleri var
5 ay süre verildi! Yapmayanın iş yeri ruhsatı iptal edilecek

5 ay süre verildi! Yapmayanın iş yeri ruhsatı iptal edilecek
ABD merkezli X'ten dikkat çeken hamle! İran bayrağını değiştirdi

ABD merkezli X'ten İran'ı kızdıracak hamle
Testi pozitif çıkan Şeyma Subaşı: Samimi bir tövbe sürecinden geçiyorum

Testi pozitif çıkan Subaşı: Samimi bir tövbe sürecinden geçiyorum
Demet Akalın ile Blok3 birbirine girdi: Saygısız, terbiyesiz

Demet Akalın ile Blok3 birbirine girdi: Saygısız, terbiyesiz