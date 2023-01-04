Brezilyalı efsane futbolcu Pele son yolculuğuna uğurlandı
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Kolon kanseri nedeniyle 29 Aralık'ta yaşamını yitiren Brezilyalı futbol efsanesi Pele için, kariyerinin başladığı Santos şehrindeki Vila Belmiro Stadyumu'nda düzenlenen cenaze törenine Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva da katıldı.
Kolon kanseri nedeniyle 29 Aralık'ta yaşamını yitiren Brezilyalı futbol efsanesi Pele için, kariyerinin başladığı Santos şehrindeki Vila Belmiro Stadyumu'nda düzenlenen cenaze törenine Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva da katıldı.
Sizce dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcusu hangisi?— Haberler.com (@Haberler) December 30, 2022
Kaynak: AA / Fernanda Luz - Güncel