Brezilya'dan ABD'ye Sert Tepki: Büyükelçi Vizesi İptali

Brezilya yönetimi, Washington'daki büyükelçisi Maria Luiza Ribeiro Viotti'nin vizesinin ABD yönetimi tarafından iptal edilmesine tepki gösterdi.

Brezilya Devlet Başkanlığı Basın Müşavirliği, AA muhabirine yazılı açıklama yaparak, Brezilya yönetiminin konuya ilişkin tutumunu değerlendirdi.

Açıklamada, ABD yönetiminin son kararının ilgili uluslararası ve diplomasi kurallarına aykırı ve "tamamen yanlış" olduğu belirtildi.

ABD'nin Brezilya'nın Washington Büyükelçisi Viotti'nin vizesini iptal kararını dayandırdığı gerekçelerin de hatalı olduğu savunulan açıklamada, "Brezilya, uluslararası hukuka sıkı sıkıya uymaktadır." ifadesine yer verildi.

ABD ile Brezilya arasında diplomatik krize dönüşen büyükelçi atama sürecine atıf yapılan açıklamada, önce ABD'nin diplomatik teamülleri çiğneyerek Brezilya'ya atamayı planladığı büyükelçinin adını kamuoyuna açıkladığı savunuldu.

Öte yandan Brezilya'nın halen giriş izni vermediği iki ABD'li yetkili ile ilgili olarak da inceleme sürecinin devam ettiği ve bu kişilerin Brezilya seçim sistemini sorgulamak amacıyla ülkeye gelmek istediklerinin belirlendiği ifade edildi.

Açıklamada, "Brezilyalı yetkililere yönelik bireysel yaptırımların, özellikle de eski Devlet Başkanı (Jair) Bolsonaro'nun siyasi zulüm gördüğü yönündeki asılsız iddiaya dayanılarak ABD vizelerinin iptal edilmesinin hala yürürlükte olduğu hatırlanmalıdır. Geçen mayıs ayında Washington'a yaptığı ziyaret sırasında Devlet Başkanı (Luiz Inacio) Lula da Silva, diğer konuların yanı sıra Başkan (Donald) Trump'tan bireysel yaptırımların kaldırılmasını bizzat talep etmişti." değerlendirmesine yer verildi.

Brezilya ve ABD arasındaki gerilim

Brezilya yönetiminin, Trump'ın Brasilia Büyükelçisi adayı Danny Perez'in atamasını 4 Ekim'de yapılacak seçimler sonrasına kadar askıya alması yönündeki tutumu iki ülke arasında krize yol açmıştı.

Brezilya, söz konusu büyükelçi adayının onayını geciktirmenin yanı sıra, geçen ay ABD Dışişleri Bakanlığının Demokrasi, İnsan Hakları ve Çalışma Bürosu Asistanı Riley Barnes ile üst düzey bir yardımcısına da vize vermemişti. Bu kararın, ABD'li diplomatların Devlet Başkanı Lula'yı veya seçim sürecini eleştireceğine dair haberlerin ardından alındığı bildirilmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı ise bu iddiaları reddederek, iki diplomatın 27-30 Temmuz tarihlerinde seçim dürüstlüğü, dini özgürlükler ve ifade özgürlüğü konularını görüşmek üzere yapacağı ziyaretin rutin olduğunu ve "demokratik bir ülkenin seçimlerini sabote etme planı" yönündeki iddiaların asılsız olduğunu savunmuştu.

ABD yönetimi ise bu duruma tepki olarak, Brezilya'nın Washington Büyükelçisi Viotti'nin vizesini iptal ettiği açıklamıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, kararın Brezilya'nın geçen ay iki Amerikalı diplomata vize vermemesi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Brasilia Büyükelçisi adayının onay sürecini askıda tutmasına karşılık mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde alındığını bildirmişti.

Kaynak: AA