Brezilya, ABD Başkanı Trump'ın danışmanı Beattie'ye vize vermedi

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'yu ziyaret etmek amacıyla ülkeye gelmek isteyen ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanı Darren Beattie'nin vize talebinin reddedildiğini söyledi.

Ulusal basında yer alan habere göre, Rio de Janeiro'daki bir hastanenin açılışında konuşan Lula da Silva, Beattie'nin ülkeye giriş için yaptığı vize başvurusunun kabul edilmediğini teyit etti.

Lula da Silva, ABD yönetiminin Brezilya Sağlık Bakanı Alexandre Padilha'nın yanı sıra eşi ve 10 yaşındaki kızının vizelerini iptal ettiğini savunarak "Jair Bolsonaro'yu ziyaret etmeye geleceğini söyleyen o Amerikalının ülkeye girişi yasaklandı. Sağlık Bakanımın vizeleri serbest bırakılmadığı sürece ben de buna izin vermem." ifadelerini kullandı.

İspanyol haber ajansı EFE'ye göre, karar Beattie'nin Washington'da vize başvurusu yaptığı sırada ziyaretinin gerçek amacına ilişkin önemli bilgileri gizlediği ve yanlış beyanda bulunduğu gerekçesiyle alındı.

Brezilya Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada da Beattie'nin vizesinin kabul edilmemesine gerekçe olarak danışmanın seyahat amacı hakkında yanlış beyanda bulunması gösterildi.

Bu arada, Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira ise Trump'ın bir danışmanının cezaevindeki eski bir devlet başkanını ziyaret etmesinin seçim döneminde "uygunsuz bir dış müdahale" olarak değerlendirilebileceğini belirterek vize talebinin bu nedenle iptal edildiğini ifade etti.