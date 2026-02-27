Brezilya'da Şiddetli Yağışlarda Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 59'a Yükseldi

RİO DE JANEİRO, 27 Şubat (Xinhua) -- Brezilya'nın güneydoğusundaki Minas Gerais eyaletinde şiddetli yağışlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 59'a yükseldi, 15 kişidense haber alınamıyor.

Yerel yetkililerin perşembe günü yaptığı açıklamaya göre 53 can kaybının yaşandığı Juiz de Fora, yağışlardan en fazla etkilenen kent oldu.

Uba belediyesinde de 6 kişinin yaşamını yitirdiği ve 2 kişiye ulaşılamadığı belirtildi.

Heyelan ve yapı çökmeleri meydana gelen bölgelerde, acil durum ekipleri, ağır makineler ve arama köpeklerinin günün 24 saati boyunca vardiyalı bir çalışma programı kapsamında faaliyet gösterdiği bildirildi.

Kaynak: Xinhua