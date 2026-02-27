Haberler

Brezilya'da Şiddetli Yağışlarda Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 59'a Yükseldi

Güncelleme:
Minas Gerais eyaletinde meydana gelen şiddetli yağışlar sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 59'a çıkarken, 15 kişiden haber alınamıyor. En çok etkilenen yerler arasında Juiz de Fora ve Uba bulunuyor.

RİO DE JANEİRO, 27 Şubat (Xinhua) -- Brezilya'nın güneydoğusundaki Minas Gerais eyaletinde şiddetli yağışlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 59'a yükseldi, 15 kişidense haber alınamıyor.

Yerel yetkililerin perşembe günü yaptığı açıklamaya göre 53 can kaybının yaşandığı Juiz de Fora, yağışlardan en fazla etkilenen kent oldu.

Uba belediyesinde de 6 kişinin yaşamını yitirdiği ve 2 kişiye ulaşılamadığı belirtildi.

Heyelan ve yapı çökmeleri meydana gelen bölgelerde, acil durum ekipleri, ağır makineler ve arama köpeklerinin günün 24 saati boyunca vardiyalı bir çalışma programı kapsamında faaliyet gösterdiği bildirildi.

Kaynak: Xinhua
