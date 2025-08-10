Brezilya'da Yolcu Otobüsü ile Kamyon Çarpıştı: 11 Ölü, 45 Yaralı
Brezilya'nın Cuiaba kentinden yola çıkan bir yolcu otobüsünün, Lucas do Rio Verde kasabası yakınlarında pamuk yüklü kamyonla çarpışması sonucu 11 kişi hayatını kaybetti, 45 kişi yaralandı. Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.
Brezilya'da yolcu otobüsü ile kamyonun çarpışması sonucu 11 kişi öldü, 45 kişi yaralandı.
Yerel basına göre, Cuiaba kentinden yola çıkan bir yolcu otobüsü, Lucas do Rio Verde kasabası yakınlarında pamuk yüklü kamyonla çarpıştı.
Kazada, 11 kişi hayatını kaybederken, 11'i ağır 45 kişi yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığı bilgisi paylaşıldı.
Kaynak: AA / Sinan Doğan - Güncel