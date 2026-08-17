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Brezilya'da Otobüs Kazası: 10 Ölü, 37 Yaralı

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Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaletinin dağlık bölgesinde turistleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 10 kişi hayatını kaybetti, 37 kişi yaralandı.

Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaletinin dağlık bölgesinde turistleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 10 kişi hayatını kaybetti, 37 kişi yaralandı.

Ulusal basındaki habere göre, Belo Horizonte kentinden yola çıkan ve Copacabana semtine giden turistleri taşıyan otobüs, Rio de Janeiro'nun dağlık bölgesinde devrildi.

Kazada 10 kişi yaşamını yitirdi, bazıları ağır olmak üzere 37 kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Kaynak: AA
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