Brezilya'da Kamyonet ile Ticari Araç Kafa Kafaya Çarpıştı: 11 Ölü

SAO PAULO, 28 Aralık (Xinhua) -- Brezilya'nın kuzeydoğusundaki Bahia eyaletinde bir otoyolda iki aracın karıştığı kazada hayatını kaybedenlerin sayısı cumartesi günü itibarıyla 11'e yükseldi. Federal Otoyol Polisi, yaşamını yitirenler arasında iki ve dört yaşlarında iki çocuğun da bulunduğunu açıkladı.

Kaza, Bahia eyaletinin güneyinde yer alan Mucuri kenti yakınlarındaki BR-101 Federal Otoyolu'nda, Chevrolet S10 model kamyonet ile Fiat Doblo ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana geldi. Çarpışmanın ardından her iki araç da alev aldı. Polis, kazanın sürücülerden birinin uygunsuz sollama girişimi nedeniyle yaşandığını değerlendiriyor.

Karayolu işletmecisi Ecovias Capixaba, "10 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, bir kişi ise hastaneye kaldırıldıktan sonra yaşamını yitirdi" açıklamasını yaptı.

Kazada hayatını kaybedenlerin kimlikleri henüz açıklanmazken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.