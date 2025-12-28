Haberler

Brezilya'da Kamyonet ile Ticari Araç Kafa Kafaya Çarpıştı: 11 Ölü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Brezilya'nın Bahia eyaletindeki BR-101 Federal Otoyolu'nda meydana gelen kazada, iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 11 kişi yaşamını yitirdi. Hayatını kaybedenler arasında iki çocuk da bulunuyor. Kazanın sürücülerden birinin uygunsuz sollama girişimi nedeniyle olduğu düşünülüyor.

SAO PAULO, 28 Aralık (Xinhua) -- Brezilya'nın kuzeydoğusundaki Bahia eyaletinde bir otoyolda iki aracın karıştığı kazada hayatını kaybedenlerin sayısı cumartesi günü itibarıyla 11'e yükseldi. Federal Otoyol Polisi, yaşamını yitirenler arasında iki ve dört yaşlarında iki çocuğun da bulunduğunu açıkladı.

Kaza, Bahia eyaletinin güneyinde yer alan Mucuri kenti yakınlarındaki BR-101 Federal Otoyolu'nda, Chevrolet S10 model kamyonet ile Fiat Doblo ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana geldi. Çarpışmanın ardından her iki araç da alev aldı. Polis, kazanın sürücülerden birinin uygunsuz sollama girişimi nedeniyle yaşandığını değerlendiriyor.

Karayolu işletmecisi Ecovias Capixaba, "10 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, bir kişi ise hastaneye kaldırıldıktan sonra yaşamını yitirdi" açıklamasını yaptı.

Kazada hayatını kaybedenlerin kimlikleri henüz açıklanmazken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Rusya, Ukrayna'da 2 şehri ele geçirdi

Putin'i mest eden gelişme! Rusya 2 şehri resmen ele geçirdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eski eşinin sokakta boğazını kesen cani mahkemede o görüntüleri izleyemedi

Boğaz kestiği görüntüler izletildi! Caninin verdiği tepkiye bakın
Kocasının öldürmeye kalktığı genç kadın ölümden böyle kaçmış

Genç kadının, ölümden kaçtığı anlar kamerada
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in test sonucu belli oldu

Güllü'nün kızının test sonucu belli oldu
Esenyurt'ta kadın işçileri taşıyan otobüs devrildi: 4 ölü, 3'ü ağır 7 yaralı

İstanbul'da can pazarı! Katliam gibi kazada çok sayıda ölü var
Eski eşinin sokakta boğazını kesen cani mahkemede o görüntüleri izleyemedi

Boğaz kestiği görüntüler izletildi! Caninin verdiği tepkiye bakın
Bakanlık gün verip uyardı! 23 ile kuvvetli kar yağışı geliyor

Bakanlık gün verip uyardı! 23 ile kuvvetli kar yağışı geliyor
Dünyada vakalar azalıyor, Türkiye'de ise HIV artıyor

Dünya genelinde vakalar azalırken Türkiye'deki tablo korkuttu