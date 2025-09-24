Haberler

Brezilya'da Küçük Uçak Düşmesi: 4 Ölü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Brezilya'nın Mato Grosso do Sul eyaletinde, sürdürülebilir şehircilik belgeseli çekmek üzere giden bir küçük uçak düştü ve içerisindeki 4 kişi hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle cesetlerin çıkarılması güçlükle gerçekleştirildi.

Brezilya'da, aralarında Çinli mimar Yu Kongjian ve 2 film yapımcısının içinde bulunduğu küçük uçağın düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya'nın Mato Grosso do Sul eyaletindeki Aquidauana kırsalında Cessna-175 tipi küçük uçak düştü.

Ulusal basına göre, Pantanal bölgesine belgesel çekimi için giden 4 kişiyi taşıyan küçük uçak, yere çarptıktan sonra alev aldı.

Kazada uçakta bulunan 4 kişi yaşamını yitirdi.

Ölenlerin dünyaca ünlü Çinli mimar Yu, Brezilyalı film yapımcıları Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz ve Rubens Crispim ile uçağın sahibi ve pilotu Marcelo Pereira de Barros??????? olduğu bildirildi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle cesetlerin bölgeden güçlükle çıkarıldığı, coğrafi şartlar yüzünden soruşturmanın uzun sürebileceği bilgisi paylaşıldı.

Sürdürülebilir şehircilik belgeseli için bölgedeydiler

Kaza öncesinde Feres da Cunha Ferraz ve Yu'nun Pantanal'da, mimarlık ve sürdürülebilir şehir planlaması temalı belgesel üzerinde çalıştıkları belirtildi.

Yu'nun geliştirdiği "sünger şehir" konsepti, şehirlerin yağmur suyunu doğayla uyumlu biçimde emebilmesine dayanıyor.

Aynı bölgede bir ay içinde gerçekleşen ikinci uçak kazası olması, Pantanal'da hava trafiği, uçuş planlaması veya güvenliği ile ilgili soru işaretlerine yol açtı.

Kaynak: AA / Sinan Doğan - Güncel
Şara'dan BM kürsüsünde tarihi çağrı: Suriye'ye yönelik yaptırımlar kaldırılmalı

58 yıl sonra bir ilk! Suriye lideri Şara'dan tarihi çağrı
İtalyan donanma gemisi, saldırıya uğrayan Sumud Filosu için yola çıktı

Saldırıya uğrayan filo için donanma gemisi yola çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gariban emekçiye bu yapılır mı? Feryatları bütün mahalleyi inletti

Gariban emekçiye bu yapılır mı? Feryatları mahalleyi inletti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.