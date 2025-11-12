Brezilya'da Hortumlar 7 Hayat Kayıbına Neden Oldu

SAO PAULO, 12 Kasım (Xinhua) -- Brezilya'da geçtiğimiz günü güneydeki Parana eyaletinde etkili olan hortumlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi. Eyalet Sağlık Bakanlığı, salı günü 70 yaşındaki bir erkeğin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Açıklamaya göre Rio Bonito do Iguacu kasabasında 6, komşu Guarapuava belediyesinde ise bir kişi hayatını kaybetti.

Bölgede benzeri görülmemiş en az 3 hortum yaşanırken, bu hortumların biri nedeniyle yaklaşık 14.000 nüfuslu Rio Bonito do Iguacu'yu neredeyse yerle bir oldu. Kasabadaki binaların yaklaşık yüzde 90'ı zarar gördü.

Sağlık yetkililerine göre hastaneye kaldırılan 20 kişinin tedavisi sürerken, eyalet hükümeti, etkilenen bölgelere serum, bandaj, şırınga ve kompres gibi malzemeler sağlayarak tıbbi destek vermeye devam ediyor.

Kayıp kişiler konusunda ihbar almadıklarını belirten itfaiye ekipleri, çalışmaların su ve elektrik gibi temel hizmetlerin yeniden sağlanması ve yiyecek ve içme suyu dağıtımına odaklandığını kaydetti.