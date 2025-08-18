Brezilya'da Diplomatik İlişkilerin 51. Yıldönümü ve 2. Dünya Savaşı Zaferi Kutlandı
RIO DE JANEIRO, 18 Ağustos (Xinhua) -- Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki Forte Copacabana Kalesi, Çin-Brezilya diplomatik ilişkilerinin 51. yıldönümü ve 2. Dünya Savaşı zaferinin 80. yıldönümü kutlamalarına ev sahipliği yaptı. Etkinlik kapsamında ziyaretçiler çeşitli kültürel aktiviteleri deneyimleme fırsatı buldu.
Kaynak: Xinhua / Güncel