Brezilya'da Diplomatik İlişkilerin 51. Yıldönümü ve 2. Dünya Savaşı Zaferi Kutlandı

Brezilya'da Diplomatik İlişkilerin 51. Yıldönümü ve 2. Dünya Savaşı Zaferi Kutlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rio de Janeiro'daki Forte Copacabana Kalesi, Çin-Brezilya diplomatik ilişkilerinin 51. yılı ve 2. Dünya Savaşı zaferinin 80. yılı için düzenlenen kutlamalara ev sahipliği yaptı. Etkinlikte çeşitli kültürel aktiviteler yer aldı.

RIO DE JANEIRO, 18 Ağustos (Xinhua) -- Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki Forte Copacabana Kalesi, Çin-Brezilya diplomatik ilişkilerinin 51. yıldönümü ve 2. Dünya Savaşı zaferinin 80. yıldönümü kutlamalarına ev sahipliği yaptı. Etkinlik kapsamında ziyaretçiler çeşitli kültürel aktiviteleri deneyimleme fırsatı buldu.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Ümraniye'de eşini sokak ortasında satırla öldüren şüpheli yakalandı

Eşini satırla öldüren şüpheli yakalandı! Bakın cinayeti neden işlemiş
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aydın mitingi için çağrı yapan CHP lideri Özel'den Çerçioğlu'na gönderme

Aydın mitingi için çağrı yapan Özel'den Çerçioğlu'na ağır gönderme
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.