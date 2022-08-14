Brezilya'da Devlet Başkanı Bolsonaro'ya destek gösterisi
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Gösteri öncesi hazırlıklar Bayrak ve Bolsonaro posteri satanlar Destekçilerin toplanması Konvoydan detaylar Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde yoğun katılımla Devlet Başkanı Jair Bolsonaro yanlısı gösteri düzenlendi.
Gösteri öncesi hazırlıklar
Bayrak ve Bolsonaro posteri satanlar
Destekçilerin toplanması
Konvoydan detaylar Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde yoğun katılımla Devlet Başkanı Jair Bolsonaro yanlısı gösteri düzenlendi.
AA / Fabio Teixeira - Güncel