Brezilya'da Devlet Başkanı Bolsonaro'ya destek gösterisi Gösteri öncesi hazırlıklar Bayrak ve Bolsonaro posteri satanlar Destekçilerin toplanması Konvoydan detaylar Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde yoğun katılımla Devlet Başkanı Jair Bolsonaro yanlısı gösteri düzenlendi. Gösteri öncesi hazırlıklar Bayrak ve Bolsonaro posteri satanlar Destekçilerin toplanması Konvoydan detaylar Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde yoğun katılımla Devlet Başkanı Jair Bolsonaro yanlısı gösteri düzenlendi. Güncel AA / Fabio Teixeira Brezilya Rio Güncel Haberler

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