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Brezilya'da Devlet Başkanı Bolsonaro'ya destek gösterisi

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Gösteri öncesi hazırlıklar Bayrak ve Bolsonaro posteri satanlar Destekçilerin toplanması Konvoydan detaylar Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde yoğun katılımla Devlet Başkanı Jair Bolsonaro yanlısı gösteri düzenlendi.

Gösteri öncesi hazırlıklar

Bayrak ve Bolsonaro posteri satanlar

Destekçilerin toplanması

Konvoydan detaylar Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde yoğun katılımla Devlet Başkanı Jair Bolsonaro yanlısı gösteri düzenlendi.

AA / Fabio Teixeira - Güncel

Brezilya Rio Güncel Haberler

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