Brezilya, belirli kategorilerdeki kısa süreli vizeler için Çin vatandaşlarına muafiyet tanıyacak

Güncelleme:
Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, Çin'in 2025'teki vize muafiyeti programına karşılık olarak, belirli kategorilerdeki kısa süreli vizeler için Çin vatandaşlarına vize muafiyeti tanıyacağını açıkladı.

Brezilya resmi haber ajansı Agencia Brasil'in haberine göre, Lula da Silva, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yaptığı telefon görüşmesinde, vize kararını iletti.

Çin, Mayıs 2025'te Kovid-19 salgınının ardından ülkeye yurt dışından seyahatleri artırmayı amaçlayan tek taraflı vize muafiyeti programına Brezilya, Arjantin, Şili, Peru ve Uruguay'ı dahil etmişti.

Buna göre söz konusu ülkelerden gelen normal pasaport sahibi kişilerin, Çin'e 30 günü aşmamak kaydıyla vizesiz seyahat edebileceği belirtilmişti.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Çakır - Güncel
