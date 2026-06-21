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ABD'li oyuncu Giancarlo Esposito, Müslüman oldu

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Ünlü oyuncu Giancarlo Esposito, Suudi Arabistan'da İslamiyet'i seçti ve kelimeişehadet getirdi.

"Breaking Bad" dizisindeki Gustavo Fring karakteriyle hafızalara kazınan Hollywood'un usta isimlerinden oyuncu, yönetmen ve yapımcı Giancarlo Esposito, Suudi Arabistan'da İslamiyet'i seçti.

Suudi Arabistan Genel Eğlence Otoritesi Başkanı Turki Al-Sheikh, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 68 yaşındaki aktörün kelimeişehadet getirerek Müslüman olduğunu duyurdu.

Al-Sheikh, paylaşımında Esposito'nun çekimler sırasında Müslümanlarla kurduğu iletişimden ve gördüğü muameleden huzur bulduğunu belirtti.

Paylaşımda ayrıca, ünlü aktörün film şirketi çalışanları ve yapım ekibiyle camide cemaatle namaz kıldığı anlara ait görüntülere de yer verildi.

"7 Dogs" filminin çekimleri için Riyad'daydı

Giancarlo Esposito, Suudi Arabistan tarafından desteklenen büyük bütçeli aksiyon filmi "7 Dogs"un çekimleri kapsamında bir süredir ülkede bulunuyordu.

40 yılı aşkın süredir sinema, televizyon ve tiyatro dünyasında çok sayıda projede yer alan Esposito, "Breaking Bad" dizisinin yanı sıra "Better Call Saul" dizisinde de aynı karakterle seyirci karşısına çıkmıştı.

Hollywood'un meşhur karakter oyuncularından Esposito, kariyeri boyunca "The Mandalorian", "The Boys" ve "Do the Right Thing" gibi çok izlenen pek çok yapımda rol aldı.

Kaynak: AA / Ahmet Esad Şani
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