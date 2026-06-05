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Mersin'de Halk Eğitimi Sergileri

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Mersin'in Bozyazı ve Gülnar ilçelerinde Halk Eğitimi Merkezleri tarafından yıl sonu sergileri düzenlendi.

Mersin'in Bozyazı ve Gülnar ilçelerinde Halk Eğitimi Merkezleri tarafından yıl sonu sergileri düzenlendi.

Bozyazı Halk Eğitimi Merkezi'nde düzenlenen serginin açılışını, İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Şahin, Bozyazı Belediye Başkan Yardımcısı Halil Müftü, kurum müdürleri ve kursiyerler yaptı.

Açılışın ardından katılımcılar, el sanatları kurslarında hazırlanan ürünlerin yer aldığı stantları gezdi.

Gülnar'da Şehit Ertuğrul Ulupınar Kültür Merkezi'nde düzenlenen serginin açılışı, Kaymakam İsmail Şanal ve Belediye Başkanı Fatih Önge tarafından gerçekleştirildi.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından katılımcılar sergiyi gezdi, kursiyerlerin hazırladığı el sanatları, resim ve çeşitli alanlardaki çalışmaları inceledi.

Kaymakam Şanal, açılışta, halk eğitimi merkezlerinin kültürel mirası yaşatan önemli kurumlardan biri olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Yalçın Taşlıalan
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