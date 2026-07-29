Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu hayvan barınağını inceledi
Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, hayvan barınağında inceleme yaptı.
Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, hayvan barınağında inceleme yaptı.
Topsakaloğlu, Tekmen Mahallesi'ndeki barınakta yürütülen çalışmaları denetledi.
Hayvanların bakım ve beslenme şartlarını inceleyen Topsakaloğlu, görevlilerden bilgi aldı.
Topsakaloğlu, sahipsiz hayvanların korunması ve yaşam koşullarının iyileştirilmesine yönelik hizmetlerin hassasiyetle sürdürülmesi gerektiğini söyledi.
Kaynak: AA