Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu muhtarlarla görüştü
Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, muhtarlarla bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledi. Kamu kurumları ile muhtarlar arasındaki işbirliğinin güçlendirileceği vurgulandı.
Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, muhtarların talep ve önerilerini dinledi.
Topsakaloğlu, Bozyazı Öğretmenevi'nde düzenlenen istişare toplantısında, ilçedeki mahallelerde görevli muhtarlarla bir araya geldi.
Muhtarlarla sohbet eden Topsakaloğlu, talep ve önerileri dinledi.
Kaymakam Topsakaloğlu, kamu kurumları ve muhtarlar arasındaki işbirliğinin güçlendirilerek sürdürüleceğini belirtti.
Kaynak: AA / Muzaffer Keklik - Güncel