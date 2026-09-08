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Bozyazı ilçesinde asayiş ve güvenlik toplantısı yapıldı

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Mersin'in Bozyazı ilçesinde asayiş ve güvenlik toplantısı düzenlendi.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde asayiş ve güvenlik toplantısı düzenlendi.

Kaymakam Tuncay Topsakaloğlu başkanlığında yapılan toplantıda, yılın ilk 8 ayındaki asayiş verileri ele alındı.

Toplantıda, asayiş olaylarında geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 16,5 gerileme yaşandığı belirlendi.

Topsakaloğlu, ilçede huzur ve güven ortamının devamının sağlanması için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini kaydetti.

Kaynak: AA
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