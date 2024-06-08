Bozyazı Halk Eğitimi Merkezi Kursiyerlerinin Sergisi Açıldı
Bozyazı Halk Eğitimi Merkezi kursiyerlerinin yıl boyunca yaptıkları çalışmalardan oluşan sergi, müzik dinletisi ve halk oyunları gösterisi eşliğinde açıldı. Sergiye Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu ve çok sayıda davetli katıldı.
Bozyazı Halk Eğitimi Merkezi kursiyerlerinin yıl boyunca yaptıkları çalışmalardan oluşan sergi açıldı.
Halk Eğitim Merkezi'ndeki serginin açılışına Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, eşi Gül Topsakaloğlu ile çok sayıda davetli katıldı.
Sergide müzik dinletisi sunuldu ve halk oyunları gösterisi gerçekleştirildi.
Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Kaymakam Topsakaloğlu ve ziyaretçiler sergi alanını gezerek eserler hakkında bilgi aldı.