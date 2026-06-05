Bozyazı ilçesine yangın söndürme helikopteri konuşlandırıldı
Mersin'in Bozyazı ilçesinde orman yangınlarıyla mücadele için Orman Genel Müdürlüğü tarafından tahsis edilen yangın söndürme helikopteri konuşlandırıldı. Kamanov KA-32 helikopteri, 7 gün 24 saat esasına göre görev yapacak.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarına destek için helikopter konuşlandırıldı.
Orman Genel Müdürlüğünce tahsis edilen yangın söndürme helikopteri ilçede görevlendirildi.
Aksaz deposu helikopter pistinde hazır bekletilen Kamanov KA-32 helikopterinin 7 gün 24 saat esasına göre çalışacağı bildirildi.
Kaynak: AA / Muzaffer Keklik