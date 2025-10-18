Bozyazı'da Mevlid-i Nebi Haftası Kapsamında Aile Ahlakı Konferansı Düzenlendi
Mersin'in Bozyazı ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri çerçevesinde 'Peygamberimiz ve Aile Ahlakı Konferansı' gerçekleştirildi. Konferansta açılış konuşmalarını Bozyazı Kaymakamı ve İlçe Müftüsü yaptı, ardından Prof. Dr. Ali Akpınar konferans verdi.
Bozyazı Müftülüğünce Sahil Yaşam Parkı'nda düzenlenen konferans Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, konferansın açılışında, bu tür programların manevi değerlerin yaşatılmasında önemli bir rol oynadığını belirtti.
İlçe Müftüsü Yakup Avcı da Mevlid-i Nebi Haftası'nın anlam ve önemini anlattı.
Açılış konuşmalarının ardından Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Tefsir Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Akpınar tarafından "Peygamberimiz ve Aile Ahlakı Konferansı" verildi.