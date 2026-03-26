Bozyazı'da kamu personeline eğitim verildi

Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi, Bozyazı Müftülüğü Konferans Salonu'nda kamu personeline yönelik terörle mücadele eğitimi düzenledi. Eğitim, terör örgütleri, genç nüfus özellikleri ve ebeveyn yaklaşımları üzerine gerçekleşti.

Bozyazı ilçesinde Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince kamu personeline eğitim verildi.

Bozyazı Müftülüğü Konferans Salonu'nda "Terörü Hep Birlikte Durdurabiliriz Projesi" kapsamında eğitim düzenlendi.

Eğitimde, kamu personellerine, terör örgütleri ve uzantıları, eleman temin yöntemleriyle, genç nüfusun özellikleri, aile kavramının önemi, ebeveynlerin gençlere yaklaşımı konularında bilgiler verildi.

Proje kapsamında eğitimlerin devam edeceği kaydedildi.

Kaynak: AA / Muzaffer Keklik
