Bozyazı'da Güvenlik Bilgilendirmesi

Mersin'in Bozyazı ilçesinde polis ekipleri, vatandaşları Kadın Destek Uygulaması (KADES) ve dolandırıcılık yöntemleri hakkında bilgilendirerek broşür dağıttı.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde polis ekipleri vatandaşlara yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Amirliği ekiplerince saha çalışmasında vatandaşlar Kadın Destek Uygulaması (KADES) ile dolandırıcılık yöntemleri ve alınacak tedbirler konusunda bilgilendirildi.

Ekipler, çalışma kapsamında vatandaşlara broşür dağıttı.

Bozyazı İlçe Emniyet Müdürü Şeref Paşaoğlu, vatandaşların güvenliği için bu tür bilgilendirme çalışmalarının aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.

Kaynak: AA / Muzaffer Keklik - Güncel
