Bozyazı'da En Çok Kitap Okuyan Öğrencilere Ödül Verildi

Bozyazı'da En Çok Kitap Okuyan Öğrencilere Ödül Verildi
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Mersin'in Bozyazı ilçesinde düzenlenen törenle, en çok kitap okuyan öğrencilere ödüller verildi. Kaymakam Tuncay Topsakaloğlu ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Karaltı'nın katıldığı etkinlikte, başarılı öğrencilere hediyeler takdim edildi.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde en çok kitap okuyan öğrencilere ödül verildi.

Bozyazı Öğretmenevi'nde düzenlenen törene, Kaymakam Tuncay Topsakaloğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Karaltı, okul yöneticileri, öğrenciler ve veliler katıldı.

Törende en çok kitap okuyan öğrencilere ödül verildi.

Çocukları kutlayan Kaymakam Topsakaloğlu, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nda birincilik elde eden Ayşin Keskin'e de hediye verdi.

Kaynak: AA / Muzaffer Keklik - Güncel
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