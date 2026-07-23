Bozyazı ilçesinde boğulma vakalarına karşı vatandaşlara bilgilendirme yapıldı
Mersin'in Bozyazı ilçesinde polis ekipleri, boğulma vakalarına karşı vatandaşları ve işletmeleri ziyaret ederek tedbirler ve ilk yardım konusunda bilgilendirdi, broşür dağıttı.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde polis ekipleri boğulma olaylarına karşı vatandaşları ve işletmeleri bilgilendirdi.
Bozyazı İlçe Emniyet Müdürlüğünce boğulma vakalarına karşı alınacak tedbirler kapsamında çalışma başlatıldı.
Çalışma kapsamında ekipler vatandaşları ve işletmeleri ziyaret ederek boğulmalara karşı alınacak tedbirler ve ilk yardım konularında bilgilendirdi.
Çalışma kapsamında broşür de dağıtıldı.
Kaynak: AA / Muzaffer Keklik