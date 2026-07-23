Bozyazı ilçesinde boğulma vakalarına karşı vatandaşlara bilgilendirme yapıldı

Mersin'in Bozyazı ilçesinde polis ekipleri boğulma olaylarına karşı vatandaşları ve işletmeleri bilgilendirdi.

Bozyazı İlçe Emniyet Müdürlüğünce boğulma vakalarına karşı alınacak tedbirler kapsamında çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında ekipler vatandaşları ve işletmeleri ziyaret ederek boğulmalara karşı alınacak tedbirler ve ilk yardım konularında bilgilendirdi.

Çalışma kapsamında broşür de dağıtıldı.