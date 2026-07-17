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Bozyazı ilçesinde "Boğulma Olaylarını Önleme Toplantısı" yapıldı

Bozyazı ilçesinde 'Boğulma Olaylarını Önleme Toplantısı' yapıldı
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Mersin'in Bozyazı ilçesinde kaymakam başkanlığında düzenlenen toplantıda, yaz aylarında artan boğulma vakalarını önlemek için gölet, nehir ve baraj gibi tehlikeli bölgelerde bilinçlendirme ve denetim kararları alındı.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde, "Boğulma Olaylarını Önleme Toplantısı" gerçekleştirildi.

Kaymakam Tuncay Topsakaloğlu başkanlığında Kaymakamlık'ta gerçekleştirilen toplantıya, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan komisyon üyeleri katıldı.

Toplantıda, ilçede yaz aylarında artış gösteren boğulma vakalarının önlenmesine yönelik tedbirler ele alındı.

Özellikle gölet, nehir, baraj gibi yüzülmemesi gereken bölgelerde, vatandaşların bilinçlendirilmesi ve denetimlerin sıklaştırılması noktasında önemli kararlar alındı.

Kaynak: AA / Muzaffer Keklik
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