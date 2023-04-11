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Bozüyük'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden biri tutuklandı

Bozüyük'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden biri tutuklandı

Güncel Haberler

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan biri tutuklandı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yol kontrolü sırasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Araçta ve içindeki kişilerin üzerlerinde yapılan aramalarda 1 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

"Uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak, kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçlarından gözaltına alınan şüpheliler M.Ö, M.C.Ö. ve A.Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bu kişilerden A.Ö, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer 2 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Bilecik Güncel Haberler

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