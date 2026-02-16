Haberler

Bilecik'te Türk Sanat Müziği Konseri düzenlendi

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen Türk Sanat Müziği konseri, sanatseverlerin yoğun katılımıyla büyük bir coşku ile gerçekleştirildi. Koronun ve solo sanatçıların performansları izleyicilerden alkış aldı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Türk Sanat Müziği Derneği tarafından düzenlenen konser, sanatseverlerin yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Bir otelde gerçekleştirilen programda Türk Sanat Müziği Korosu sahne aldı. Koro şefliğini Murat Küçük'ün yaptığı gecede, ilk bölümde İsa Kaykıoğlu, ikinci bölümde ise Çiğdem Gürdal solo performans sergiledi. Bazı eserler koro tarafından seslendirilirken, dinleyiciler de sık sık şarkılara eşlik etti.

Türk Sanat Müziği repertuvarının sevilen eserlerinin farklı makamlarda icra edildiği konser, izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.

Kaynak: AA / Beyzanur Topçu - Güncel
