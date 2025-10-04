Bozüyük'te Su Tankeri Devrildi: Sürücü Yaralandı
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir su tankerinin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi, yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
E.K'nin kullandığı 06 H 4821 plakalı su tankeri, Yeşilyurt-İçköy mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun karşı şeridine geçip devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü yaralandı.
Sağlık ekiplerince Bozüyük ilçe Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel