Haberler

Bozüyük'te Su Tankeri Devrildi: Sürücü Yaralandı

Bozüyük'te Su Tankeri Devrildi: Sürücü Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir su tankerinin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi, yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde su tankerinin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

E.K'nin kullandığı 06 H 4821 plakalı su tankeri, Yeşilyurt-İçköy mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun karşı şeridine geçip devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü yaralandı.

Sağlık ekiplerince Bozüyük ilçe Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel
Trump'ın talimatına rağmen Netanyahu kan dökmeye devam ediyor

Dünya barış beklerken İsrail vuruyor! Geceyi kıyamete çevirdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
DEM heyeti ile görüşen Öcalan: Sürecin gelişmesi siyasi ve hukuki gerekliliklere bağlı

Öcalan'dan süreçle ilgili yeni mesaj! Bir noktayı özellikle vurguladı
İsrail planın ilk aşamasına hazırlanıyor! Orduya Gazze talimatı

İsrail planın ilk aşamasına hazırlanıyor! Orduya Gazze talimatı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.