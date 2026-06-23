Bilecik'te dernekten hırsızlık yaptığı iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir dernek binasından hırsızlık yaptığı iddia edilen 2 şüpheli, polis ekiplerince çaldıkları malzemelerle birlikte yakalanarak tutuklandı.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde dernekten hırsızlık yaptığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Yediler Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir dernek binasında hırsızlık gerçekleştirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, şüpheliler M.G. ve Ö.Ç'yi bölgeden kaçarken, çaldıkları malzemelerle yakaladı.
Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Kaynak: AA / Muhsin Arslan