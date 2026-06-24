Bilecik'te 169 bin 400 makaron ele geçirildi

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 169 bin 400 makaronun ele geçirildiği operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir evde bandrolsüz tütün ve tütün ürünleri muhafaza edildiği ihbarını aldı.

İkamete operasyon düzenleyen ekiplerce yapılan aramada, 169 bin 400 boş ve dolu makaron ile 110 kilogram tütün, sigara sarma makinesi ve kompresör ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.